Общество

35 пунктов для сдачи ЕГЭ будут открыты в Псковской области

35 пунктов для сдачи ЕГЭ будут открыты в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, более 2,5 тысяч выпускников сдадут экзамены в 2020 году.

В этом году для сдачи ЕГЭ будут задействованы 339 аудиторий, что больше, чем в прошлом году. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в аудитории будут находиться до 9 человек, когда ранее в кабинете присутствовало 15 выпускников.

Александр Седунов обратил внимание на то, что помещения будут обрабатываться перед экзаменом и после.

Кроме того, в проведении ЕГЭ примут участие около 1300 организаторов.

Напомним, что экзамены начнутся 3 июля и продолжатся до 27 июля.