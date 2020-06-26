Общество

Отчет главы Пскова и две законодательных инициативы рассмотрят депутаты гордумы

39-я очередная сессия Псковской городской Думы состоится во вторник, 30 июня. В основную повестку, которая опубликована на официальном сайте города, включено 28 вопросов. Ключевым станет отчет главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за год.

Также депутаты обсудят две законодательных инициативы Псковской городской Думы. Одна касается внесения в Псковское областное Собрание проекта изменений в закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области». Вторая инициатива связана с внесением в Госдуму проекта изменений в статью 213.20 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, депутаты гордумы внесут изменения в городской бюджет, в Правила землепользования и застройки и утвердят дополнительные льготы по имущественным налогам в 2020 году. Действовавшие в Пскове с 2003 года Правила содержания собак и кошек, принадлежащих гражданам, будут признаны утратившими силу.

Вновь депутаты вернутся к вопросу установления нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в канализацию Пскова, а также к судьбе Гельдтовой бани. На сессии будут заслушаны доклады администрации Пскова, ООО «Сити-сервис» и ООО «Строительная компания «Эвилин» о проводимых ремонтно-восстановительных работах на объекте.

Также в повестку включен вопрос по установке в Пскове памятника реставратору Савве Ямщикову.