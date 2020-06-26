Общество

Власти Великих Лук: Поправки в Конституцию помогут нам сохранить культурное наследие

Поправка в Конституцию о сохранении культурного наследия поможет сохранить память предков и быть уверенными в поддержке государства. Такое мнение в беседе с журналистами Великолукской телерадиокомпании высказала председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Анжелика Романюк .

«В год празднования 75-летия Великой Победы поправка в Конституцию о сохранении культурного наследия имеет особое значение. 75 лет назад многонациональная страна не только защищала границы и землю но и отстаивала право каждого народа на сохранение своей культуры, на поддержку уникальных традиций и самобытности, на сохранение бесценного языка, который объединяет народы России. Мы живем в древнем русском городе Великие Луки, которые в разные периоды назвали «оплечьем Новгорода», «ключом к Смоленску и Пскову», «предсердием Москвы». Многовековая история города Великих Лук, как города-крепости, тесно связана с общерусскими событиями и процессами, поэтому данная поправка необходима. Она позволяет нам сохранить память наших предков, а также быть уверенными в том, что культурное наследие, в том числе, и нашего малого города поддерживается и охраняется государством», - рассказала Анжелика Романюк.

Заместитель главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина отметила, что весь социальный блок поправок в Конституцию является очень продуманным и направленным на благополучие народа.

«В первую очередь, это продиктовано самим временем. Когда мы общаемся в научных кругах, говорим о том, что раньше знания о мире удваивались каждые 20 лет. Сегодня мы уже вышли на тот уровень, когда знания удваиваются каждые 72 часа. Меняются нормы, меняется отношение, требуются уточнения. Те поправки, о которых мы говорим, учитывают все эти изменения. В первую очередь, они затрагивают социальный сектор нашей жизни. И я, как заместитель главы администрации по социальной политике, могу сказать, что они все очень продуманные, чтобы в дальнейшем на их основании можно было бы делать какие-то постановления, другие законодательные акты, регулирующие жизнь и благополучие нашего народа», - заявила Юлия Ярышкина.