Общество

Елена Бибикова: 100%-ного рецепта для решения проблемы нехватки кадров в медицине не существует

100%-ного рецепта для решения проблемы нехватки кадров в медицине не существует. Таким мнением поделилась в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Проблема нехватки медицинских специалистов существует не только в Псковской области, но и в Москве и других крупных городах. «У нас проводились и круглые столы, работает совет регионального здравоохранения, где рассматриваются вопросы обеспечения кадрами», - рассказала она.

В Пскове нет медицинского вуза, выпускники уезжают учиться в крупные города, находят подработку и уходят работать, куда им нравится. По мнению Елены Бибиковой, система распределения практически неприемлема в наших условиях, «привязать» человека насильно просто невозможно.

Сенатор считает правильной практику использования целевых договоров при обучении медиков. Это должно быть, когда человек обучается за счет бюджета.

Второй момент, по словам Елены Бибиковой, важны условия, куда должен вернуться специалист после обучения. Должны быть обеспечены условия - жилье и заработная плата. Большая работа проводится в регионе, ее ход постоянно держит на контроле губернатор.