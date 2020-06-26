Общество

Фотографии семей с «особыми» детьми украсят выставку в Острове

Активисты островского отделения «Особые дети – могут» готовят фотовыставку, посвященную Дню семьи, любви и верности, рассказывающую о семьях с «особыми» детьми в рамках проектов «Ради жизни» и «Путешествие к истокам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОООМС «Дети – наше будущее».

«Мы давно планировали организовать экспозицию о семьях, в которых воспитываются «особые» дети, - рассказывает руководитель островского отделения «Особые дети – могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» Елена Климец. – Важно показывать, что дети с особенностями в развитии – такие же дети, «особые» семьи имеют такие же ценности, что и семьи со здоровыми детьми. Залог семейного счастья в доброте, отзывчивости и любви».

По словам Елены Климец, для островских семей с «особыми» детьми была организована профессиональная фотосессия.

«В ближайшее время фотографии для экспозиции будут готовы, и выставка откроется в Острове рамках празднования Дня семьи, любви и верности, - пояснила руководитель островского отделения «Особые дети – могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» и добавила, что затем волонтеры общественной организации планируют привезти фотовыставку в Псков».