Общество

Глава администрации Пскова проголосовал по поправкам в Конституцию

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, голосовал сити-менеджер на избирательном участке №81, открытом в школе №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева.





В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора при входе на участок Александру Братчикову измерили температуру бесконтактным способом, выдали защитную маску, одноразовую ручку и предложили воспользоваться санитайзером для рук. Далее глава администрации показал паспорт представителю УИК, расписался в списке голосующих, получил бюллетень и, сделав свой выбор.





В интервью Псковской Ленте Новостей Александр Братчиков сообщил, что решил не ждать основного дня голосования, а прийти на участок, когда там немноголюдно. Голосовал он за поправки в Конституцию, потому что «выступает за стабильность в стране».





Напомним, основной день голосования по поправкам в Конституцию - 1 июля, но у граждан есть возможность проголосовать до дня голосования - в период с 25 по 30 июня. Свое конституционное право можно реализовать как на участке, так и на дому. Для этого нужно подать письменное заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию. Члены УИК в сопровождении общественных наблюдателей придут к участнику голосования домой в заранее оговоренное время.