Общество

Почти 100 псковских школьников стали участниками проекта «Истоки» онлайн – 2020»

Региональный дистанционный проект «Истоки» онлайн – 2020» Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества 26 июня завершился учебной конференцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Двенадцать научных направлений, четыре секции, 96 участников, 87 работ - одна интереснее другой», - подвели итоги организаторы. Участниками стали школьники 3-11 классов из Пскова и Великих Лук, Дедовичского, Опочецкого, Псковского, Невельского, Порховского, Печорского, Пыталовского, Себежского районов, а также Санкт-Петербурга. Они представили исследования и проекты, выполненные за четыре недели, с 1 по 26 июня.

«Блестяще выступали этнографы, социологи, лингвоэтнографы, психолингвисты, ботаники, экологи, географы, зоологи, микологи, физики, ГИСовцы и гидрохимики!» - сказали организаторы. Самой многочисленной была секция зоологии - 29 работ. Научные руководители - педагоги и методисты ПОИПКРО, ПОЦРОДиЮ, школ города Пскова, студенты и магистранты ПсковГУ - отметили, что все участники проекта отлично справились с поставленными задачами.

Активное участие в проведении исследований принимали родители школьников, так как выполнять наблюдения, собирать полевой материал ребятам приходилось под присмотром своих близких.