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Общество

Минпросвещения подтвердило готовность регионов к проведению ЕГЭ

26.06.2020 20:17|ПсковКомментариев: 0

Все регионы России готовы к проведению ЕГЭ, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«В отношении сдачи ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что на особом контроле находятся меры защиты здоровья всех участников, педагогов и организаторов, задействованных в ходе экзамена.

По его словам, соблюдение требований Рособрнадзора и эпидемиологических предписаний проработаны в каждом регионе.

29 и 30 июня будет проходить пробный экзамен без участия школьников. Основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Дополнительные экзамены назначены на 3, 5 и 7 августа.

Для мониторинга оперативной ситуации в дни проведения ЕГЭ Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в регионы.

Результаты ЕГЭ в 2020 году можно будет узнать до 15 августа.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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