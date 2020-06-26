Общество

26 миллионов получил Палкинский район на реализацию нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 26 июня, провел встречу с главой Палкинского района Евгением Седовым. В ходе беседы поднимались вопросы развития муниципалитета, реализации национальных проектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Встреча началась с коронавирусной повестки. Евгений Седов сообщил, что в районе зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, и проинформировал о реализованном комплексе санитарно-эпидемиологических мероприятий. «Ситуация у вас, действительно, благоприятная. Это результат осознанного подхода жителей ко всем рекомендациям и, конечно, работа администрации района», — оценил глава региона и подчеркнул, только неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора позволяет постепенно снимать введенные ограничения.

Речь зашла и о реализации национальных проектов. Евгений Седов доложил, что работа идет по семи направлениям. Общий объем финансирования — 26 млн рублей, что сопоставимо с объемом собственных доходов района. В частности, по направлению «Жилье и городская среда» уже завершено благоустройство общественной парковой территории. На эти цели направлено 3,5 млн рублей. По направлению «Образование» в двух школах откроются «точки роста», сейчас в классах идут ремонтные работы.

Евгений Седов также обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в подготовке проекта на замену сетей коммуникаций Палкинской средней школы. Глава региона пообещал, что необходимая поддержка будет оказана.

Говоря о дорожном ремонте, Евгений Седов доложил, что на двух объектах работы практически завершены. На участке дороги Рубцово - Амосово из-за отказа подрядчика от взятых обязательств будет объявлен повторный аукцион. Тем не менее нет опасности, что дорожный ремонт будет проведен со срывом сроков.

Глава региона также поинтересовался, определены ли места для трех воркаут-площадок, которые в этом году переданы в район. Глава муниципалитета заверил, что места определены и добавил, что две площадки, установленные в прошлом году, очень востребованы у молодежи.

В свою очередь Михаил Ведерников анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок. Проект будет реализован с помощью Фонда княгини Ольги. «К сожалению, это направление у нас не охвачено должным вниманием. Зачастую еще с советского периода стоят качели-карусели, которые иногда не просто непригодны, а опасны», — заметил глава региона. Евгений Седов обратил внимание, что многие обращения населения связаны именно с этим направлением благоустройства.

Также Михаил Ведерников отметил активную роль общественников Палкинского района, в том числе и представителей территориального общественного самоуправления. Он напомнил, что в этом году на поддержку ТОСов уже выделено 10 млн рублей, принято решение о проведении второго конкурса проектов ТОС. Евгений Седов рассказал об НКО, работающих в районе, а также сообщил, что сейчас в муниципалитете 4 ТОС и все они стали победителями последнего конкурса проектов.

«Нужно развивать это направление, сотрудничать с населением. Народ у вас очень активный. Надо делать все возможное, чтобы поддерживать таких людей», — отметил Михаил Ведерников и призвал главу муниципалитета опираться в своей работе именно на неравнодушных и инициативных граждан.

Стороны обсудили и организацию общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ. Избирательные участки муниципалитета приступили к работе, полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.