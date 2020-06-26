Общество

Жители Острова опасно ныряют с моста. ВИДЕО

В знойный июньский день жители города Острова ныряют в Великую с моста. Видеозапись опасных для жизни «трюков» с участием двух молодых людей появилась группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Ролик вызвал у жителей муниципалитета ужас, пишет «МК в Пскове».

«В следующий раз могут и не вынырнуть, а всплыть "овощем’"! Река-то мелкая! Зачем искушать судьбу, рискуя жизнью?» - возмутилась горожанка. «Там же мелко! Жесть», - подержали ее в комментариях.

Кстати, сами «экстремальные купальщики» в своем поступке повода для беспокойства не увидели. «Каждое лето прыгаю, пока живой. Чуть больше, чем по шею глубина», - ответил один из героев видео.

Редакция ПЛН не рекомендует повторять трюк с прыжками с моста.