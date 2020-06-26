Общество

Главврач пушкиногорской больницы заразился коронавирусом

Главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Солонухин заразился коронавирусом. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Он адресовал слова благодарности специалистам из Москвы, с помощью которых многое было сделано для донастройки COVID-центра в Пскове и отделения в Великих Луках.

«Все полученные рекомендации оперативно внедряются и объективно помогают защитить медперсонал от CОVID-19. Особенно напряжённая работа была на юге области – в том числе, из-за допущенных ранее нарушений, заразился коронавирусом один из командированных врачей, главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы. Желаю ему скорейшего выздоровления!» - написал глава региона.