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Общество

Медицинские лаборатории в Псковской области работают сегодня на пределе возможности

27.06.2020 09:54|ПсковКомментариев: 0

Медицинские лаборатории в Псковской области работают сегодня на пределе возможности из-за тестов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

Очень много обращений в адрес региональных властей сейчас связано с тем, что людям задерживают тесты. «Люди, которые уже по клиническим показателям должны выписываться из больницы несколько дней, иногда неделю не могут получить тесты и выписаться из медицинского учреждения», - признал проблему губернатор.

«Мы начинали с чуть более 60 тестов в сутки, сейчас это практически 1000. По технологии работы лаборатории тоже должны периодически останавливаться для того, чтобы делать глобальную уборку и дезинфекцию», - пояснил Михаил Ведерников.

«Лаборатория два дня не работала, поэтому накопилось определенное количество тестов и с этим связаны задержки. Одномоментно эти тесты не сделать, а для того чтобы выход из этой проблемной истории был достаточно резким или это не растягивалась на неделю-две, обратились к нашим питерским коллегам, в Москву, полпредство с этим вопросом помогло. Уже завтра 600 тестов уезжает в Санкт-Петербург дополнительно к тому, что мы делаем регионе. Сейчас заканчиваем переговоры с Москвой, в течение следующей недели Москва обещает по 1000 тестов в течение 7 дней каждый день у нас забирать, поэтому я очень надеюсь что буквально к началу следующей недели ситуация стабилизируется», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор попросил воздержаться от претензий и негативных высказываний в сторону специалистов лаборатории. «Поверьте, они работают на пределе возможностей третий месяц без выходных. Людям очень тяжело, поэтому нужно относиться к этому с пониманием с благодарностью. Они делают все возможное, что от них зависит. Пользуясь случаем, хочу выразить им искреннюю благодарность за трудовой подвиг которые они совершают сейчас на территории нашей области», - добавил глава региона.

Теги: #коронавирус #тесты
Источник: Псковская Лента Новостей
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