Общество

На следующей неделе в Псковской области могут снять ряд ограничений по коронавирусу при условии серьезного отношения к требованиям властей

На следующей неделе в Псковской области можно будет рассматривать очередной этап снятия ограничений по коронавирусу, если будет показано серьезное отношение к требованиям властей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

Глава региона прокомментировал снятие ряда ограничений, решение по которым было принято 26 июня. Сняты ограничения на количеству посетителей в салонах красоты. Власти дали возможность работать в ограниченном режиме спортивным клубам, фитнес-клубам, музеям. Экскурсоводы могут водить группы с ограничением по количеству человек. Открываются муниципальные бани. «Подчеркиваю, частные бани, банные комплексы частные сауны пока остаются под запретом», - отметил губернатор.

По каждому решению установлен ряд обязательных к исполнению требований. «Убедительная просьба и посетителям и сотрудникам эти требования соблюдать. Неделю назад мы сделали ряд послаблений. Практически не зафиксировано нарушений, все очень ответственно к этому вопросу отнеслись. Прошел практически 8-дневный период, если бы были какие-то нарушения, сразу увидели бы в статистике заболеваний. Этого не произошло и благодаря осознанному отношению людей мы на этой неделе уже переходим очередному этапу послаблений. Если к этим вещи отнесутся серьёзно на следующей неделе, тоже можно будет рассматривать очередной этап ослабления», - сказал Михаил Ведерников.