Общество

58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки

58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На данный момент проведено 41 665 исследований (742 за сутки) Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 - 2667. За весь период выздоровели 936 человек (+54 за сутки), умерли 19.

Статистика по районам следующая:

Псков – 780

Великие Луки – 554

Бежаницкий район - 15

Великолукский район – 154

Гдовский район – 58

Дедовичский район – 34

Дновский район - 89

Красногородский район – 7

Куньинский район –22

Локнянский район - 7

Невельский район - 96

Новоржевский район – 18

Новосокольнический район - 55

Опочецкий район – 31

Островский район – 197

Палкинский район - 19

Печорский район – 33

Плюсский район – 83

Порховский район - 123

Псковский район – 206

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 6

Пыталовский район – 9

Себежский район – 17

Стругокрасненский район – 32

Усвятский район - 16.