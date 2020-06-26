58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.
На данный момент проведено 41 665 исследований (742 за сутки) Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 - 2667. За весь период выздоровели 936 человек (+54 за сутки), умерли 19.
Статистика по районам следующая:
Псков – 780
Великие Луки – 554
Бежаницкий район - 15
Великолукский район – 154
Гдовский район – 58
Дедовичский район – 34
Дновский район - 89
Красногородский район – 7
Куньинский район –22
Локнянский район - 7
Невельский район - 96
Новоржевский район – 18
Новосокольнический район - 55
Опочецкий район – 31
Островский район – 197
Палкинский район - 19
Печорский район – 33
Плюсский район – 83
Порховский район - 123
Псковский район – 206
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 6
Пыталовский район – 9
Себежский район – 17
Стругокрасненский район – 32
Усвятский район - 16.