Правительство до конца лета продлило выплаты медикам

Медики, помогающие больным с коронавирусом, будут получать дополнительные выплаты еще два месяца, в июле и августе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение правительства.
Продлить выплаты поручил президент Владимир Путин.
Врачи начиная с апреля получают по 80 тыс. рублей, средний медперсонал и врачи скорых — по 50 тыс. рублей. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.
Кроме того, отличившихся медиков наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, также им были присвоены звания Героя Труда, заслуженного врача и заслуженного работника здравоохранения.