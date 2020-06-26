Общество

Правительство до конца лета продлило выплаты медикам

Медики, помогающие больным с коронавирусом, будут получать дополнительные выплаты еще два месяца, в июле и августе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение правительства.

Продлить выплаты поручил президент Владимир Путин.

Врачи начиная с апреля получают по 80 тыс. рублей, средний медперсонал и врачи скорых — по 50 тыс. рублей. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.

Кроме того, отличившихся медиков наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, также им были присвоены звания Героя Труда, заслуженного врача и заслуженного работника здравоохранения.