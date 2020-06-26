Общество

Александр Котов: Успех молодежи – это перспективы региона и страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодое поколение с Днем молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Молодость – один из самых активных и ярких периодов жизни, вы чувствуете ритм настоящего и стремитесь в будущее. В этом возрасте хочется дерзать и творить, узнавать новое, открывать неизведанное, рисковать и побеждать», - сказал Александр Котов.

«Сегодня у молодёжи есть немало возможностей заявить о себе. Главное, не ждать «манны небесной», а быть активным, энергичным, целеустремлённым. Задача государства и старшего поколения – поддержать молодёжь на этом пути. Ваш успех – не только личное достижение, но и перспективы города, региона, страны.

От всего сердца желаю вам найти своё призвание, воплотить в жизнь самые заветные мечты и полностью реализовать себя. Счастья, радости, благополучия! С праздником!» - пожелал спикер регионального парламента.