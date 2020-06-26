Общество

Псковское управление МЧС увидело практическое значение в новом мурале

Главное управление МЧС России по Псковской области и личный состав выразило благодарность губернатору Михаилу Ведерникову за внимание к истории службы спасения, мужеству пожарных и спасателей. Об этом сообщает сайт управления.

Мурал, посвященный деятельности МЧС России, появился на стене жилого дома №67 по Рижскому проспекту в Пскове. Объект монументальной живописи создан при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и явился подарком к 30-летию образования чрезвычайного ведомства.

Центральное место в композиции отведено изображению сотрудника МЧС со спасенным ребенком на руках и девизу: «Предотвращение. Спасение. Помощь», что олицетворяет собой героический труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан.

«Кроме эстетического, мурал имеет и практическое значение, а именно-напоминает всем прохожим единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112», - отметили в МЧС.