Общество

Михаил Ведерников призвал выпускников использовать каждый шанс, который преподнесет судьба

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 27 июня, в день празднования общефедерального «Выпускного-2020» обратился к ученикам школ области, которые в этом году оканчивают свои учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы! Сегодня ваши возможности необыкновенно широки, и очень скоро вы в этом убедитесь лично. Используйте каждый шанс, который преподнесет судьба, всегда стремитесь к большему, - сказал Михаил Ведерников. - Мы делаем все для того, чтобы в Псковской области развивалась промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм, медицина — все направления, где требуются молодые кадры. Сегодня, как никогда, нам нужны образованные профессионалы, которые готовы привносить современные подходы, работать динамично и эффективно на будущее нашей области и нашей страны. Приглашаем каждого, кто не боится вызовов, кому интересно развивать и развиваться. Будьте смелыми и уверенными, не пасуйте перед трудностями, мечтайте, ставьте перед собой амбициозные цели и вы обязательно их добьетесь», - говорится в обращении.

Он отметил, что в этом году исполняется 140 лет со дня рождения писателя Александра Грина, чьи «Алые паруса» дали название главному выпускному вечеру года. «Он писал, что все чудеса нужно делать своими руками. Сделайте мир таким, каким вы его желаете видеть! Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в выбранное учебное заведение, осуществить все свои планы и мечты. Успехов вам! В добрый путь!» - заключил губернатор.

Отметим, что в этот день в социальной сети «ВКонтакте» для вчерашних школьников будет организован большой праздник «Основной выпускной». Трансляция мероприятия начнется в 18.00 на официальной странице.

Вечерняя программа «Выпускного-2020» завершится традиционным популярным фестивалем «Алые паруса», который в этом году пройдет в онлайн-формате.