Общество

Глава Пскова Елена Полонская верит, что молодежь сохранит лучшие традиции старших поколений

Глава Пскова Елена Полонская поздравила молодое поколение с Днем молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

«От вас, нынешних молодых учителей и рабочих, предпринимателей и администраторов, школьников и студентов,- зависит будущее не только родного города, но и всей нашей России. В День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные шаги: реализуете общественные и социальные проекты, отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Псковская молодежь воспитана на земле с многовековыми традициями, богатой культурой и великой историей. 2020 год - год 75-летия Великой Победы - особенный для всех молодых россиян. Перед вами пример молодежи военной поры, их силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. Учитесь, работайте, дерзайте! Верю - вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать всё для процветания малой родины, Псковской земли. Ваши знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия», - сказала Елена Полонская.

«От души желаю вам крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых планов и благополучия!», - пожелала глава города.