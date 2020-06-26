Общество

В Опочке подтапливает многоквартирный жилой дом из-за благоустройства территории соседнего здания

В Опочке подтапливает многоквартирный жилой дом из-за благоустройства территории соседнего здания. Об этом в обращении на сайте губернатора пишет Анна Константинова.

«Просим вас помочь в решении вопроса с подтоплением многоквартирного дома, находящегося в г. Опочка, улица Ленина, д. 73А, произошедшего в результате благоустройства территории близстоящего здания Бюро медико-социальной экспертизы. Не раз обращались в городскую администрацию, писали коллективные обращения, но никаких решений принято не было», - написала женщина.

По ее словам, в дождливую погоду жителям не выйти из дома. По всему дому, изнутри и снаружи пошла черная плесень. «Если так и дальше будет, наш дом просто разрушится», - убеждена автор заявления.