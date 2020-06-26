Общество

Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Портала государственных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Пользователи на интернет-портала www.gosuslugi.ru получают возможность ознакомиться с информацией о порядке и сроках предоставления конкретной услуге, ходе и результатах рассмотрения заявления.

Регистрация на портале и подача заявления с его помощью открывают доступ к упрощённому документообороту и скидке 30% на уплату государственной пошлины.

До 1 августа 2020 года все заявления на получение государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы подаются исключительно в электронном виде.