Общество

Михаил Ведерников: Обратная связь – необходимый элемент работы любого руководителя

Обратная связь – необходимый элемент работы любого руководителя. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

В 10-м, юбилейном выпуске «итогов недели» и ответов на вопросы жителей региона, губернатор выразил слова благодарности всем, кто слушает, читает, задает вопросы. По словам главы региона, они порой сложные и острые, но всегда актуальные.

«Я стараюсь внимательно следить за тем, что вы пишете. Но, конечно, ответить на каждое сообщение просто нет физической возможности. Поэтому, надеюсь, что этот формат востребован тем, что наиболее часто задаваемые вопросы можно будет комментировать в конце каждой недели», – сказал Михаил Ведерников.

«Благодаря вашей обратной связи был решен целый ряд проблемных вопросов в сфере благоустройства, дорожной разметки в Пскове, проведены служебные проверки в отношении руководителей сферы здравоохранения и транспорта. Приняты меры для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам «Псковпассажиравтотранса»», – сообщил губернатор.

«Я искренне дорожу вашим доверием и готовностью к диалогу. Считаю, что такая обратная связь и общественный контроль просто необходимы. Это один из важнейших элементов работы любого руководителя, который позволяет всегда, во-первых, иметь альтернативную точку зрения, во-вторых, оперативно реагировать на существующие проблемные вопросы», – добавил губернатор.