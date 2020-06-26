Общество

24 июля состоятся публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Залитских островов

24 июля состоятся публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки межселенной территории – территории Залитских островов (остров им. Залита, остров Талабанец, остров им. Белова) Псковского района. Соответствующий приказ комитета по управлению государственным имуществом Псковской области от 22.06.2020 № 2600 размещен на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Проведение публичных слушаний назначено на 24 июля 2020 г.:

в 10:30 в здании средней общеобразовательной школы, расположенном по адресу: ул. Верхняя, о. им. Залита;

в 13:00 у причала на о. им. Белова.

Проект правил землепользования и застройки межселенной территории – территория Залитских островов можно скачать здесь.