Общество

Обследование плотины за 556 тыс. 666,66 рублей заказали в Пскове

Администрация Пскова заказала обследование плотины через реку Пскову. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 556 тыс. 666,66 рублей.

Водосливная плотина изготовлена из железобетона, введена в эксплуатацию в 1974 году. Длина по гребню составляет 50,0 метров. Глубина воды перед плотиной составляет 2,25 метра.

Цель услуг – обследование гидротехнического сооружения с установлением технического состояния и составлением акта обследования гидротехнического сооружения, дефектной ведомости с фотофиксацией объекта.

Подрядчик должен провести надводное и подводное обследование, выполнить фотосъемку возможных дефектов и повреждений.

Заказчик: муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная служба». Работы выполняются до 30 сентября 2020 года.