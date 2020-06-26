Общество

В Псков прибыли команды-участницы конкурса по полевой выучке «Десантный взвод»

В Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение прибыли команды для участия в конкурсе среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод». Об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

В ближайшее время на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» в Псковской области начнется прием экипажами боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4М, на которых они будут выступать, и приведение их вооружения к нормальному бою, а также ознакомление с трассой гонки на боевых машинах и площадкой приземления «Кислово».

В рамках подготовки к участию в «Десантном взводе» команды на полигонах «Завеличье» в Псковской области будут совершенствовать навыки вождения боевых машин десанта по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, а также отработают стрельбу из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

Напомним, конкурс по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» пройдет в период с 29 июня по 7 июля.

Победители данного этапа конкурса примут участие в международном конкурсе «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2020.

Перед проведением тренировок вся техника пройдет тщательную дезинфекцию силами подразделений РХБЗ. Данные мероприятия проводятся в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемических мер, направленных на профилактику и исключение появления и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция мест пребывания участников конкурса, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания.

Все участники, руководство и судейская коллегия конкурса, находятся под постоянным наблюдением военного медицинского персонала.

Личный состав обеспечен всеми положенными средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакт с другими военнослужащими соединений, гражданским персоналом и местным населением полностью исключен.