Общество

Два человека умерли от коронавируса в Псковской области

Два человека умерли от коронавируса в Псковской области. Такие данные сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом на утро 28 июня.

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось на 55 человек и составило 2722.

На данный момент проведено 42737 исследований. Выздоровело – 947(+11 человек за сутки), умерло – 21(+2 человека за сутки)



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