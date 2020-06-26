Два человека умерли от коронавируса в Псковской области. Такие данные сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом на утро 28 июня.
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось на 55 человек и составило 2722.
На данный момент проведено 42737 исследований. Выздоровело – 947(+11 человек за сутки), умерло – 21(+2 человека за сутки)
Статистика по районам:
- Псков – 800
- Великие Луки – 559
- Бежаницкий район - 15
- Великолукский район – 155
- Гдовский район – 59
- Дедовичский район – 35
- Дновский район - 90
- Красногородский район – 8
- Куньинский район –23
- Локнянский район - 7
- Невельский район - 96
- Новоржевский район – 18
- Новосокольнический район - 55
- Опочецкий район – 33
- Островский район – 198
- Палкинский район - 25
- Печорский район – 35
- Плюсский район – 84
- Порховский район - 126
- Псковский район – 212
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 6
- Пыталовский район – 11
- Себежский район – 17
- Стругокрасненский район – 33
- Усвятский район - 16