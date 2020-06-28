Общество

Собчак после нападения в храме подарили икону

Телеведущей Ксении Собчак подарили икону Божьей Матери после нападения на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области.

По информации издания, Собчак сделали подарок при посещении Храма на Крови в Екатеринбурге, после чего она отправилась осматривать город. До этого Собчак встречалась с руководителем отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиереем Максимом Миняйло, который отказался раскрывать детали разговора с ней, сообщает Ura.ru.

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27 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.