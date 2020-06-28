Общество

Названа зарплата программиста 1С в Пскове

В Пскове программист 1С в среднем зарабатывает 77 тыс. рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, где проанализировали зарплаты программистов 1С в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, программист 1С в Пскове в среднем получает 77 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 115 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 84 000 рублей, в Екатеринбурге – 94 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 87 000 рублей, во Владивостоке – 105 000 рублей, в Челябинске – 81 000 рублей, в Омске – 74 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 87 000 рублей, в Великом Новгороде – 77 000 рублей, в Смоленске – 77 000 рублей, в Ленинградской области – 95 000 рублей в месяц.