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Общество

Путин заявил, что чиновники «пашут» с утра до ночи

28.06.2020 17:45|ПсковКомментариев: 2

Президент России Владимир Путин признался, что никто из коллег его не разочаровал, так как чиновники «пахали и пашут с утра до ночи».

Президент отметил, что многие чиновники несмотря на то, что пришли на посты недавно, уже проявили себя как грамотные специалисты, пишет «Газета.ру».

«Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди», — сказал он в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Он уверил, что все очень много работали, хоть и были зафиксированы сбои по выплатам, но » разгильдяйства никакого не было».

«Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи. Меня это не может не радовать», — заключил президент.

Теги: #Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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