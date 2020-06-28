Общество

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Продажи антидепрессантов в России в период с 1 марта по 1 июня этого года увеличились. Такой вывод следует из исследования аналитиков компании DSM Group, передает RT.

Согласно данным исследования, россияне стали чаще покупать антидепрессанты в среднем на десять процентов больше, чем в аналогичный период в прошлом году. В частности, в марте рост продаж составил 35 процентов по сравнению с прошлым годом, а за последние две недели месяца — на 60 процентов, пишет «Лента.ру».

Всего было продано 2,3 миллиона упаковок лекарств на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России.