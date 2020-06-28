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Общество

Президент России рассказал, почему не летает в одном самолете с премьером

28.06.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не летает в одном самолете с премьер-министром Михаилом Мишустиным из-за «особой ответственности за положение в стране». Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что у нас особая ответственность за положение в стране», — сказал Путин.

Российский лидер рассказал, что когда у Мишустина подтвердился коронавирус, пришлось перестраивать рабочий график. Также Путин поделился, что не любит общаться по видеосвязи, потому что испытывает удовольствие от прямого контакта с людьми, пишет «Газета.ру».

Теги: #Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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