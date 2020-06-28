Общество

Опыт России по проведению голосования в период пандемии имеет международное значение - эксперты

Иностранные эксперты высоко оценили российский опыт по организации голосования по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии нового коронавируса и намерены рассказать о нем в своих странах.

«У нас в Болгарии нет многих вещей, которые есть в России, в частности нет КОИБов и электронного голосования. И этот опыт, который я изучу здесь, я хочу привнести в мою страну», - отметила в ходе брифинга в ситуационном центре Общественной палаты РФ вице-председатель партии «Альтернативы болгарского возрождения» Любомира Ганчева.

Она подчеркнула, что в условиях коронавируса, многие правительства ограничивают право свободно голосовать, российские власти, наоборот предоставлять возможность выражать свою волю, пишет ТАСС.

В свою очередь, депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк уточнила, что посетила 25 избирательных участков и подчеркнула, что «везде голосование было организовано на высоком уровне». «Цифровые технологии - это будущее и важно, что РФ активно внедряет эту систему», - добавила парламентарий.

«Впечатляет такое большое количество наблюдателей на избирательных участках, это доказывает высокий уровень прозрачности при голосовании», - подчеркнула Влк.

Вместе с тем она отметила, что в ряде западных СМИ существует довольно много фейков о голосовании в России.