Общество

Минобрнауки решило приравнять стартапы к проектам дипломных работ

Выпускники 40 российских вузов с 2021 года смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а свой стартап. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрануки.

Программа «Стартап как диплом», как объяснили в министерстве, направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса, пишут «Известия».

Главное условие проекта, чтобы роль студента в команде стартапа соответствовала направлению его специальности. Кроме того, выпускники получат не только диплом, но и шанс на привлечение инвестиций в свое дело.