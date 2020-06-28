Общество

Порядок новых выплат 10 тысяч рублей на детей разъяснили в Минтруде

Минтруд России не будет вносить изменения в порядок перечисления новых единовременных выплат в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщается на сайте ведомства.

Указано, что для перечисления ранее установленных единовременных выплат был создан технический алгоритм электронного обмена данными, благодаря которому были оперативно перечислены средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. По состоянию на 28 июня выплаты получили родители 21 млн детей, пишут «Известия».

В министерстве отметили, что оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями.

«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — рассказали в Минтруде.

Таким образом, ранее принятый подход будет применяться и при осуществление новой единовременной выплаты без внесения изменений в процедуру.