Общество

Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера

Следователи начали проверку по факту публикации в соцсетях и на различных сайтах отредактированных фрагментов детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, на опубликованных в интернете картинках ведущая телепередачи Оксана Федорова «одета» в костюм фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Была ли нанесена при этом нацистская символика на Хрюшу и Степашку, не уточняется, пишет «Лента.ру».

Проверку организовало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.