Общество

В России началась сокращенная рабочая неделя

Сокращенная рабочая неделя началась в России в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день, передает РИА Новости.

Как уточнили в Роструде, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается, отметили в ведомстве.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.