Общество

Прокуратура обязала себежские власти рекультивировать свалку у деревни Трубино

Себежский районный суд обязал власти Себежского района обеспечить разработку проекта рекультивации земель для участка, расположенного около деревни Трубино, занятого свалкой твердых коммунальных отходов, и провести рекультивацию нарушенных земель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Указанная свалка организована в 1978 году, однако в настоящее время размещение ТКО на объекте не осуществляется. Кроме того, этот объект размещения отходов не внесен государственный реестр.

В соответствии с частью 4 статьи 1 федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления» собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством РФ, напомнили в надзорном ведомстве.

Решением суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены, на администрацию Себежского района и администрацию городского поселения «Идрица» возложена обязанность обеспечить разработку проекта рекультивации земель спорного участка в течение 7 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а также обеспечить проведение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с разработанным и согласованным проектом рекультивации, в сроки, установленные проектом.