Общество

Прокуратура помогла трем сиротам получить жилье в Дедовичах

Прокуратура Дедовичского района по обращениям трех граждан, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация района из-за отсутствия необходимых субвенций не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками к администрации Дедовичского района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решения суда исполнены, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в поселке Дедовичи.