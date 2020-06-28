«Народный контроль» проверил в Пскове участки для голосования по Конституции

В рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» общественники провели мониторинг участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Пскове на предмет соблюдения мер санитарной защиты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, активисты партпроекта посетили более 80 участков.
В ходе мониторинга нарушений действующих противоэпидемических мер не выявлено. На каждом участке для голосования гражданам измеряется температура тела, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и перчатками), на входе имеется специальный коврик с дезинфицирующим раствором, а также санитайзеры для рук и обработки поверхностей, каждому вручается одноразовая ручка.
Входы и выходы на участки оборудованы раздельно, таким образом, что удается избежать скопления людей. Общественный порядок контролируют сотрудники полиции.
«Очень важно, чтобы граждане понимали, что голосование проходит абсолютно безопасно, соблюдаются все меры по защите их здоровья. Посетить участок для голосования сегодня безопаснее, чем сходить в магазин», - заключил активист партийного проекта «Народный контроль» Павел Косенков.