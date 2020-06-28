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Общество

Как поставить или снять с кадастрового учета земельный участок, напоминают псковичам

29.06.2020 18:35|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата по Псковской области напоминает, как поставить или снять с кадастрового учета земельный участок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, чтобы поставить на кадастровый учет земельный участок, потребуется представить следующие документы:

- установленной формы заявление,

- удостоверение личности владельца или представителя (с доверенностью, заверенной нотариусом),

- если обращение от юридического лица, то соответствующую доверенность на возможность его представлять,

- документы, подтверждающие законные права на участок (к примеру, договор сделки, свидетельство о праве собственности; договор купли-продажи; свидетельство о наследстве; договор бессрочного пользования; договор о праве пожизненно наследуемого владения; договор аренды земельного участка),

- межевой план, составленный квалифицированным специалистом - кадастровым инженером.

- квитанция об уплате государственной пошлины (если постановка земельного участка осуществляется одновременно с государственной регистрацией права).

«Межевой план является итоговым документом по результатам проведения межевания, который является основанием для внесения сведений в госреестр. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. По желанию заказчика межевой план может быть подготовлен и на бумажном носителе», - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

В целях постановки на государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии с судебным актом, необходимо обратиться в орган регистрации прав с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав в связи с созданием, образованием объекта недвижимости с приложением межевого плана, подготовленного на основании решения суда. В данном случае кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется одновременно. Кадастровым инженером также формируется Приложение к межевому плану, в состав которого включается вступившее в законную силу решение суда. Фактически процесс межевания земельного участка представляет собой обозначение границ участка непосредственно на местности.

Необходимость снятия с кадастрового учета любого объекта недвижимости возникает не так часто, как необходимость его постановки на учет. Существует исчерпывающий перечень ситуаций, прямо предусмотренных законом, при которых можно снять с учета земельный участок. Осуществить процедуру снятия земельного участка с кадастрового учета можно при наличии следующих условий:

Информация о земельном участке имеет «временный» характер.

В соответствии с законом статус объекта недвижимости «временный» сохранится до 1 марта 2022 года, то есть до момента государственной регистрации права на такой объект недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года.

Если земельный участок был образован из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исключение из ЕГРН сведений о таком земельном участке осуществляется по заявлению представителя уполномоченного на распоряжение такими земельными участками органа государственной власти или органа местного самоуправления.

Если сведения о земельном участке, внесенные в ЕГРН, не носят «временного» характера и в течении пяти лет не осуществлена государственная регистрация прав, по истечении пяти лет со дня постановки на кадастровый учет органом регистрации прав, сведения о таком участке исключаются из реестра. Также сведения о земельном участке могут быть исключены из ЕГРН на основании вступившего в законную силу решения суда. При этом неважно имеют сведения об участке временный характер или права на него уже зарегистрированы.

С учетом изложенного, снятие с государственного кадастрового учета подтверждает прекращение существование объекта недвижимости.

Иключение сведений из ЕГРН, то есть снятие с учета объекта недвижимости завершается подготовкой выписки об объекте.

Государственная услуга по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости предоставляется бесплатно, подчеркнула Ирина Ояотс.

Обратиться с заявлением в орган регистрации прав можно следующим образом:

- заказать выездное обслуживание в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области (подробная информация на сайте kadastr.ru, регион – Псковская область);

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru).

- лично: в удобном по местоположению офисе приема Многофункционального центра;

посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении в офис Росреестра по Псковской области или филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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