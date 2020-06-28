Общество

Мемориал Партизанской славы торжественно открыли в Дедовичах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном открытии мемориала Партизанской славы в поселке Дедовичи. В церемонии также приняли участие глава района Геннадий Афанасьев, депутат Псковского областного Собрания Вадим Афанасьев, начальник межмуниципального отдела МВД России «Дедовичский» Александр Семенов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«О подвигах партизан Псковской области сохранилось множество свидетельств. Сегодня мы торжественно открываем мемориал Партизанской славы. Его появлением мы, в первую очередь, обязаны жителям Дедовичского района, которые добивались звания «Край партизанской славы». Многие принимали участие в его непосредственном возведении», - рассказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что на территории Псковской области действовало 29 партизанских отрядов. Многие бойцы помогали освобождать Европу. «Мы до сих пор продолжаем открывать факты об их удивительных подвигах. Многие из них запечатлены в недавно вышедшем сборнике «Без срока давности», - отметил глава региона.

«История Дедовичского района непрерывно связана с партизанами. Место для мемориала выбрано неслучайно. На этой высоте 12 июля 1941 года партизанами был принят бой с фашистами, и только 19 числа удалось захватить Дедовичи. Более года партизаны боролись с врагом и не допускали его вглубь территории. Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в создании этого мемориала: губернатора, учреждения, предприятия и предпринимателей. Мы очень надеемся, что это место будет знаковым для всех жителей», - заявил глава района.

На стелах мемориала увековечили 579 человек. «Мы восстановили поименно каждого из партизан. Надеюсь, мы регулярно будем здесь собираться в памятные даты», - заключил глава района.

Добавим также, что в этом году звание «Край партизанской славы» получил Невельский район. Михаил Ведерников сегодня вручил главе муниципалитета Олегу Майорову грамоту о присвоении звания району.