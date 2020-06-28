Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда может появиться в Дедовичах уже в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Дедовичский район посетил здание, предлагаемое для размещения филиала ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».

На текущий момент здание на улице Яковлева, 11 в Дедовичах находится в запустении и требует серьезного ремонта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «В здании печное отопление, которое сейчас не функционирует. Когда восстановится температурный баланс в здании, можно ремонтировать пол, влажность будет в пределах нормы», - рассказал глава района Геннадий Афанасьев.





Михаил Ведерников поручил своему заместителю Василию Осипову посчитать общий общем работ и затрат. «Что-то сделаем за счет бюджета, что-то попросим у жертвователей. Нужно подключить электричество, посмотрим, что с коммуникациями в здании. За этот год нужно постараться завершить ремонт. Этот год - Год памяти и славы, хотелось бы, чтобы музей появился именно в 2020 году», - сказал глава региона.