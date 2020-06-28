Общество

Справку о статусе предпенсионера можно получить через сайт ПФР или портал госуслуг

В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации отделение ПРФ по Псковской области призывает граждан беречь свое здоровье, а также здоровье своих близких и получать услуги ПФР в дистанционном режиме.

Если у гражданина возникла ситуация, когда в организацию, в которую он обратился, требуется представить справку из ПФР, то запросить ее можно онлайн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, единый портал государственных услуг и Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда предоставляют большое разнообразие справок, например:

- О состоянии индивидуального лицевого счета;

- о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату);

- об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста;

- справку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский капитал.

Например, для того, чтобы получить справку «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста» необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения.

Полный перечень доступных справок можно посмотреть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или едином портале государственных услуг.

Помимо этого, что гражданин может самостоятельно сформировать и распечатать нужную ему справку, он также может сразу направить ее себе на электронную почту.

Также в отделении ПФР обратили внимание, что в рамках оказания государственных услуг такие организации как МВД, органы социальной защиты населения, центр занятости, служба судебных приставов, прокуратура, нотариальные конторы и многие другие, могут самостоятельно сделать запрос необходимой информации, находящейся в базе Пенсионного фонда РФ.