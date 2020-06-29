Общество

В псковском УФСИН наградили участников эстафеты «Талантливое детство»

В УФСИН России по Псковской области состоялось награждение участников всероссийского фестиваля-эстафеты «Талантливое детство», проходившего с мая по июнь среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, вручал памятные подарки и почетные грамоты сотрудникам, чьи дети продемонстрировали свои таланты и мастерство, заместитель начальника регионального ведомства Игорь Кучмук.

Напомним, что при помощи родителей ребята записывали видеосюжеты своих выступлений в свободном стиле, отражающие различные направления детского творчества, спорта, увлечений и хобби.

На сайте представлен обобщенный видеоролик, включающий в себя выступление детей сотрудников УИС Псковской области.

Акция направлена на популяризацию и развитие детского творчества, повышение уровня художественного образования, расширение кругозора, реализацию природных способностей, совершенствование работы по нравственному, духовному и эстетическому воспитанию работников пенитенциарной службы, организацию свободного времени и содержательного досуга сотрудников учреждений и органов УИС и членов их семей.