Общество

Более 68 тонн пломбира ввезли через Псковскую область из Латвии с начала года

С начала года на подконтрольную управлению Россельхознадзора территорию через российско-латвийский участок государственной границы в Псковской области было ввезено 68,6 тонны пломбира. Все партии мороженого проследовали из Латвии в Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В частности, 22 июня в МАПП «Убылинка» сотрудники управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль трех партий мороженого общим весом 24,75 тонны, которые следовали в адрес предприятия, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

В ходе проверки государственные инспекторы управления установили, что ветеринарные сертификаты гарантируют выполнение Единых ветеринарных требований. После проведения всех необходимых мероприятий молочная продукция была направлена в адрес получателя.