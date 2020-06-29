Общество

Явку на уровне 70% ожидают на общероссийском голосовании в Дедовичском районе

Явка на голосовании по поправках в Конституцию РФ в Дедовичском районе будет близка к 70%. Такое мнение на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым высказал глава района Геннадий Афанасьев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я общаюсь с людьми, поправки они одобряют, поддерживают», - рассказал он.

По мнению главы района, наиболее активная явка будет в последние три дня голосования. «У нас сельскохозяйственный район, на выходных люди заняты на работах, огородах и дачах. Думаю, что в оставшиеся рабочие дни голосовать будут активно», - пояснил Геннадий Афанасьев.

Он также отметил, что на избирательных участках соблюдаются все требования безопасности.