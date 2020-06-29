Общество

Губернатор отметил положительные тенденции в развитии Дедовичского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил положительные тенденции в развитии Дедовичского района. Об этом он заявил в рамках встречи с главой района Геннадием Афанасьевым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы посмотрели несколько объектов, складывается очень хорошее впечатление. Хорошо, что приходят новые инвесторы, вкладываются средства, создаются новые рабочие места», - заметил глава региона.

В свою очередь Геннадий Афанасьев поблагодарил губернатора за высокую оценку работы. «Мы, действительно, стараемся активно привлекать инвесторов. Делаем акцент на создании активной экономической зоны», - сказал глава района.

Он также отметил, что эпидемиологическая обстановка в районе сложная, но предсказуемая. «Есть очаги внутри семей, 35 человек. В основном, вирус завозится из Санкт-Петербурга и Москвы. Чаще всего это те, кто работает вахтовым методом. Выезжают, а потом привозят вирус. Мы стараемся давать объективную картину, всех диагностируем», - рассказал Геннадий Афанасьев.