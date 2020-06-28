Общество

Елена Полонская: Нам пришлось столкнуться с вызовами, требующими колоссальной отдачи

Период, прошедший с момента назначения Елены Полонской и. п. главы Пскова, а впоследствии и главой города, был полон событий и принятия важных решений во благо жителей города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Елена Полонская сообщила на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

«Прошло чуть больше года, как я стала исполнять полномочия главы города. 23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва вы, уважаемые депутаты, оказали мне высокое доверие и утвердили исполняющей полномочия главы города Пскова, - отметила она. - Не скажу, что это был простой отрезок моей жизни, но он был полон событий, принятия важных решений во благо жителей нашего города. Они оказали влияние не только на общественную жизнь, политическую обстановку в нашем городе, но и продолжают сказываться на решении социально-экономических вопросов».

Елена Полонская напомнила, что была назначена исполняющей полномочия главы Пскова за месяц до начала Международных Ганзейских дней Нового времени, когда на город было направлено внимание практически всей Европы. «С уверенностью могу сказать, что цель была достигнута, Псков остался в памяти и горожан, и гостей гостеприимным, комфортным городом, куда хочется вернуться не один раз. Именно Ганза объединила и власть, и простых горожан, и бизнес, и волонтеров – все псковичи изо всех сил старались, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне. И результаты проведения этого мероприятия говорят сами за себя», - подчеркнула глава Пскова.

Тажке Елена Полонская напомнила, что текущий год полон юбилейных дат. «Как известно, 2020 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Для всей нашей страны и Пскова – это и год 20-летия подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии и год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - перечислила глава Пскова, напомнив, что депутаты принимали активное участие в памятных мероприятиях, посвященных данным событиям,

«К сожалению, не все, что было запланировано, мы к сегодняшнему дню смогли реализовать. В этом году, как известно, всем нам пришлось работать в новых условиях – в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Нам пришлось столкнуться с вызовами, потребовавшими колоссальной отдачи, слаженности и оперативности действий. Ни на один день не была парализована работа депутатского корпуса, аппарата городской Думы, администрации города. Псков работал и работает, жил и живет. Проходят заседания комитетов, проводятся сессии, ведется прием граждан. Обращений, носящих сейчас дистанционный характер, становится все больше»,- пояснила Елена Полонская.