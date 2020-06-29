Общество

35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном оперштабе, по состоянию на 29 июня в регионе зафиксировано 2757 подтвержденных случаев COVID-19.

За весь период специалисты провели 43 103 исследований (за сутки — 366). Выздоровели в общей сложности 960 человек (за сутки — 13), скончался 21.

Статистика по районам следующая:

Псков – 808

Великие Луки – 565

Бежаницкий район - 15

Великолукский район – 155

Гдовский район – 60

Дедовичский район – 35

Дновский район - 90

Красногородский район – 8

Куньинский район –24

Локнянский район - 7

Невельский район - 101

Новоржевский район – 19

Новосокольнический район - 57

Опочецкий район – 33

Островский район – 204

Палкинский район - 25

Печорский район – 35

Плюсский район – 84

Порховский район - 126

Псковский район – 216

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 6

Пыталовский район – 11

Себежский район – 17

Стругокрасненский район – 34

Усвятский район — 16.