35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном оперштабе, по состоянию на 29 июня в регионе зафиксировано 2757 подтвержденных случаев COVID-19.
За весь период специалисты провели 43 103 исследований (за сутки — 366). Выздоровели в общей сложности 960 человек (за сутки — 13), скончался 21.
Статистика по районам следующая:
Псков – 808
Великие Луки – 565
Бежаницкий район - 15
Великолукский район – 155
Гдовский район – 60
Дедовичский район – 35
Дновский район - 90
Красногородский район – 8
Куньинский район –24
Локнянский район - 7
Невельский район - 101
Новоржевский район – 19
Новосокольнический район - 57
Опочецкий район – 33
Островский район – 204
Палкинский район - 25
Печорский район – 35
Плюсский район – 84
Порховский район - 126
Псковский район – 216
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 6
Пыталовский район – 11
Себежский район – 17
Стругокрасненский район – 34
Усвятский район — 16.