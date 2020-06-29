Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Глава ФНПР посетит Псков
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Куплю Т-34. Дорого
Рейтингомер: Момент истины
Где заправить Кондиционер
Совершенно другой
 
 
 
ещё Общество 29.06.2020 10:355 «Народный контроль» проверил в Пскове участки для голосования по Конституции 29.06.2020 14:350 Почта России сообщает псковичам о режиме работы отделений 1 июля 29.06.2020 14:160 Волонтеры акции «Мы вместе»: Добровольчество всегда актуально 29.06.2020 13:540 Профсоюз здравоохранения оказал помощь ковид-центру в Пскове 29.06.2020 13:510 Суд обязал администрацию колонии в Середке навести порядок в хранении вещей осужденных 29.06.2020 13:303 Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
 
 
 
Самое популярное 28.06.2020 21:410 Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 28.06.2020 09:1011 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области 23.06.2020 09:180 Аномальная жара надвигается на Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волонтеры акции «Мы вместе»: Добровольчество всегда актуально

29.06.2020 14:16|ПсковКомментариев: 0

Добровольчество всегда актуально, ведь всегда есть люди, которым нужна помощь, считает руководитель регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества и волонтерства,  руководитель регионального волонтерского штаба, депутат Порховского районного Собрания от партии «Единая Россия» Михаил Васильев. Свое мнение он высказал по итогам церемонии награждения волонтеров акции «Мы вместе», состоявшейся 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Михаил Васильев одним из первых получил награду от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В период пандемии коронавируса более 330 волонтеров зарегистрировались и прошли обучение. Ребята звонили и приходили в штаб сами – все молодцы, активно работали. В основном волонтеры работали по доставке продуктов, медикаментов, оплате счетов для находящихся на самоизоляции людей группы риска. Сейчас чуть снизилось количество обращений, но заявки поступают. Делать добрые дела - это важно всегда, особенно в сложные времена. Добровольчество всегда актуально, всегда есть люди, которым нужна какая-то помощь», – отметил Михаил Васильев.

В число награжденных волонтеров также вошла сторонник партии «Единая Россия», студентка Кристина Адамчук. Девушка присоединилась к волонтерскому движению в период введения ограничительных мер по пандемии коронавируса.

«Когда сложилась такая ситуация, мне захотелось помочь нуждающимся людям из группы риска, оказавшимся на самоизоляции. Это пожилые и маломобильные люди, которым необходима помощь в доставке продуктов, медикаментов, оплате счетов. Я увидела в соцсетях объявление о наборе волонтеров и решила присоединиться к акции "Мы вместе". Пришла в волонтерский штаб, написала заявление. Сразу в этот же день и поехала по своей первой заявке. Пожилой бабушке нужно было привезти продукты. Мы с ребятами купили все по списку, привезли, бабушка нас очень благодарила», - рассказала волонтер.

Волонтерской работой Кристина Адамчук занималась практически ежедневно. «Мне это совсем не трудно, а людям, которым мы помогаем, наша помощь жизненно необходима. Мы отработали более 130 заявок. Волонтерскую деятельность я продолжаю, мне нравится эта работа», - поделилась она.

Напомним, 27 июня по поручению президента Владимира Путина Михаил Ведерников вручил памятные медали акции «Мы вместе» и благодарственные письма президента первым 23 добровольцам. Всего за участие в акции будут награждены 150 жителей региона.

Теги: #Единая Россия #молодежь #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 1 человек
29.06.2020, 15:000 Фотофакт: Пара забралась на круг в центре Октябрьской площади 29.06.2020, 14:590 Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок  29.06.2020, 14:550 Светофор выключен на перекрестке Октябрьский - Гражданская в Пскове 29.06.2020, 14:350 Почта России сообщает псковичам о режиме работы отделений 1 июля
29.06.2020, 14:160 Волонтеры акции «Мы вместе»: Добровольчество всегда актуально 29.06.2020, 14:100 18 литров яблочного вина похитил печерянин 29.06.2020, 14:050 Эксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне 29.06.2020, 14:030 Петербуржец похитил мобильный телефон у иностранца в Пскове
29.06.2020, 13:540 Профсоюз здравоохранения оказал помощь ковид-центру в Пскове 29.06.2020, 13:510 Суд обязал администрацию колонии в Середке навести порядок в хранении вещей осужденных 29.06.2020, 13:303 Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию 29.06.2020, 13:190 Пушкиногорец задержан по подозрению в краже велосипеда с берега озера
29.06.2020, 13:144 35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области 29.06.2020, 13:130 В Пскове продают прачечную 29.06.2020, 13:090 Безопасность дорожного движения в Пскове - тема нового опроса в «Автомире» 29.06.2020, 13:070 Сенатор Елена Бибикова: Очень правильное решение - распределить период голосования по нескольким дням
29.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 29.06.2020, 13:000 Отлетевшее от «Ауди» колесо повредило псковский автобус. ФОТО 29.06.2020, 12:562 Сергей Степашин посетит Псковскую область с рабочим визитом 30 июня 29.06.2020, 12:520 Первый председатель Псковского областного Собрания: Важна каждая новая статья Конституции
29.06.2020, 12:450 Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по доступности жилья 29.06.2020, 12:340 С 15 июля в России откроются кинотеатры 29.06.2020, 12:260 Губернатор отметил положительные тенденции в развитии Дедовичского района 29.06.2020, 12:210 В псковском УФСИН наградили участников эстафеты «Талантливое детство»
29.06.2020, 12:173 Явку на уровне 70% ожидают на общероссийском голосовании в Дедовичском районе 29.06.2020, 12:093 Олег Савельев: Россия не торгует своими землями 29.06.2020, 12:070 Более 68 тонн пломбира ввезли через Псковскую область из Латвии с начала года 29.06.2020, 12:020 Ремонт центральной площади в Дедовичах планируется завершить через месяц
29.06.2020, 11:560 Одна из полос для движения транспорта закрывается на площади Ленина в Пскове 29.06.2020, 11:532 Псковский губернатор анонсировал допмеры поддержки для работников избирательных комиссий 29.06.2020, 11:380 Производительность зерносушильного комплекса в Дедовичах составит 40 тонн зерна в час 29.06.2020, 11:360 Справку о статусе предпенсионера можно получить через сайт ПФР или портал госуслуг
29.06.2020, 11:270 Музей обороны и блокады Ленинграда может появиться в Дедовичах уже в этом году 29.06.2020, 11:230 «Постскриптум»: Ослабление ограничений по COVID-19 и старт голосования по поправкам в Конституцию 29.06.2020, 11:160 Михаил Ведерников проверил ход работ по ремонту моста через Шелонь 29.06.2020, 11:050 Более 550 тысяч рублей положили в свой карман мошенники, обманув двух великолучанок
29.06.2020, 10:580 Мемориал Партизанской славы торжественно открыли в Дедовичах 29.06.2020, 10:490 Прокуратура помогла трем сиротам получить жилье в Дедовичах 29.06.2020, 10:451 В магазинах «Деревня Соловьи» снижены цены на шпик  29.06.2020, 10:420 Мать и сын погибли при пожаре в Стругах Красных
29.06.2020, 10:355 «Народный контроль» проверил в Пскове участки для голосования по Конституции 29.06.2020, 10:310 Прокуратура обязала себежские власти рекультивировать свалку у деревни Трубино 29.06.2020, 10:110 Анна Шуняева из Гдова вошла в десятку лучших выпускников 2020 года 29.06.2020, 10:060 Более 900 человек посетили городской пляж Пскова за пять дней
29.06.2020, 09:490 В Псковской области начался пятый день голосования по поправкам в Конституцию 29.06.2020, 09:301 COFFEE BRABUS для ценителей настоящего кофе и новых впечатлений 29.06.2020, 09:130 В Великих Луках девушка за рулем «Лексуса» совершила ДТП, пострадал ребенок 29.06.2020, 09:020 Боеприпасы найдены вблизи водоемов в Островском и Печорском районах
29.06.2020, 08:540 Сено загорелось в Великолукском районе от искры из выхлопной трубы 29.06.2020, 08:370 Опасную для пешеходов дорогу показал губернатору острович 29.06.2020, 08:251 Контроль за вывозом леса за рубеж ужесточили в России 29.06.2020, 08:001 Портал госуслуг планируют сделать единым окном жалоб
29.06.2020, 07:560 Условия въезда для иностранцев-родственников россиян будут упрощены 29.06.2020, 07:470 Банки запустят новые продукты с оформлением через госуслуги 29.06.2020, 07:391 Названы признаки готовящегося угона автомобиля 29.06.2020, 07:300 Расходы на демографию по нацпроектам за 2 года снизят на 150 млрд рублей
29.06.2020, 07:200 В 40 российских вузах стартапы приравняют к дипломным работам 29.06.2020, 07:131 В России началась сокращенная рабочая неделя 29.06.2020, 07:030 Стали известны потери туризма из-за коронавируса 28.06.2020, 22:172 Интерактив: Законны ли действия управляйки?
28.06.2020, 22:000 Порядок новых выплат 10 тысяч рублей на детей разъяснили в Минтруде 28.06.2020, 21:410 Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 28.06.2020, 21:300 Минобрнауки решило приравнять стартапы к проектам дипломных работ 28.06.2020, 21:001 Псковичи и их святые
28.06.2020, 20:410 Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений 28.06.2020, 20:342 Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг! 28.06.2020, 20:300 Греция и Кипр могут начать принимать туристов из России после 15 июля 28.06.2020, 20:006 Опыт России по проведению голосования в период пандемии имеет международное значение - эксперты
28.06.2020, 19:240 Президент России рассказал, почему не летает в одном самолете с премьером 28.06.2020, 18:450 Облачно и дождливо будет завтра в Псковской области 28.06.2020, 18:130 Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции 28.06.2020, 17:459 Путин заявил, что чиновники «пашут» с утра до ночи
28.06.2020, 17:091 Волонтеры «Лизы Алерт» просят псковичей помочь в поисках пропавшего опочанина 28.06.2020, 16:460 Названа зарплата программиста 1С в Пскове 28.06.2020, 16:162 Собчак после нападения в храме подарили икону 28.06.2020, 15:470 Старинный фанфик по мотивам «Евгения Онегина» опубликован на сайте Пушкинского заповедника
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.