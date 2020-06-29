Общество

Волонтеры акции «Мы вместе»: Добровольчество всегда актуально

Добровольчество всегда актуально, ведь всегда есть люди, которым нужна помощь, считает руководитель регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества и волонтерства, руководитель регионального волонтерского штаба, депутат Порховского районного Собрания от партии «Единая Россия» Михаил Васильев. Свое мнение он высказал по итогам церемонии награждения волонтеров акции «Мы вместе», состоявшейся 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Михаил Васильев одним из первых получил награду от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В период пандемии коронавируса более 330 волонтеров зарегистрировались и прошли обучение. Ребята звонили и приходили в штаб сами – все молодцы, активно работали. В основном волонтеры работали по доставке продуктов, медикаментов, оплате счетов для находящихся на самоизоляции людей группы риска. Сейчас чуть снизилось количество обращений, но заявки поступают. Делать добрые дела - это важно всегда, особенно в сложные времена. Добровольчество всегда актуально, всегда есть люди, которым нужна какая-то помощь», – отметил Михаил Васильев.

В число награжденных волонтеров также вошла сторонник партии «Единая Россия», студентка Кристина Адамчук. Девушка присоединилась к волонтерскому движению в период введения ограничительных мер по пандемии коронавируса.

«Когда сложилась такая ситуация, мне захотелось помочь нуждающимся людям из группы риска, оказавшимся на самоизоляции. Это пожилые и маломобильные люди, которым необходима помощь в доставке продуктов, медикаментов, оплате счетов. Я увидела в соцсетях объявление о наборе волонтеров и решила присоединиться к акции "Мы вместе". Пришла в волонтерский штаб, написала заявление. Сразу в этот же день и поехала по своей первой заявке. Пожилой бабушке нужно было привезти продукты. Мы с ребятами купили все по списку, привезли, бабушка нас очень благодарила», - рассказала волонтер.

Волонтерской работой Кристина Адамчук занималась практически ежедневно. «Мне это совсем не трудно, а людям, которым мы помогаем, наша помощь жизненно необходима. Мы отработали более 130 заявок. Волонтерскую деятельность я продолжаю, мне нравится эта работа», - поделилась она.

Напомним, 27 июня по поручению президента Владимира Путина Михаил Ведерников вручил памятные медали акции «Мы вместе» и благодарственные письма президента первым 23 добровольцам. Всего за участие в акции будут награждены 150 жителей региона.